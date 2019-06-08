Ситуация на Донбассе: боевики открывали огонь из запрещенной артиллерии
В субботу, 8 июня, боевики вели огонь из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
По данным штаба ООС, противник обстреливал позиции украинской армии из 122 мм артиллерии в районе Водяного и Лебединского.
Боевики выпустили более 120 снарядов 122 мм ствольной артиллерии и около 28 танковых снарядов.
Неспокойно было на горловском направлении, боевики вели огонь из 120 и 80 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового вооружения.
Потерь среди военнослужащих ООС нет.
На обстрел со стороны противника украинские подразделения дали адекватный ответ.