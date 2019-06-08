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Ситуация на Донбассе: боевики открывали огонь из запрещенной артиллерии

Вчера, 21:00
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Ситуация на Донбассе: боевики открывали огонь из запрещенной артиллерии - фото

Штаб ООС

Украинские военные отвечали на провокации боевиков

В субботу, 8 июня, боевики вели огонь из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

По данным штаба ООС, противник обстреливал позиции украинской армии из 122 мм артиллерии в районе Водяного и Лебединского.

Боевики выпустили более 120 снарядов 122 мм ствольной артиллерии и около 28 танковых снарядов.

Неспокойно было на горловском направлении, боевики вели огонь из 120 и 80 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового вооружения.

Потерь среди военнослужащих ООС нет.

На обстрел со стороны противника украинские подразделения дали адекватный ответ.

Теги:   Война на Донбассе ООС

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