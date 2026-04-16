Зеленский заявил, что ПВО Украины уничтожает 90% целей, но есть дефицит антибаллистических ракет
Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что системы противовоздушной обороны работают каждый день и уничтожают 90% целей, однако есть дефицит антибаллистических ракет.
Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в четверг, 16 апреля.
«Сегодня наши системы работают каждый день, они работают очень хорошо — 90% целей уничтожается, но есть большой дефицит с антибаллистическими ракетами», — сказал глава государств.
Президент отметил, что для уничтожения целей Украина использует перехватчики, истребители F-16, системы ПВО Patriot, Iris-T, NASAMS.
«Например, сегодня наши F-16 и другие системы уничтожили все крылатые ракеты. И более 600 дронов, которые у нас были. Не все, но очень большой процент. Но у нас есть проблема с дефицитом антибаллистических ракет», — заявил Зеленский, добавив, что обсудил это с Йеттеном.
Зеленский рассказал, что Нидерланды не раз помогали с этими ракетами. Однако Украина вынуждена говорить об этом ежедневно, поскольку постоянно подвергается ударам баллистикой.
Войска страны-агрессора России в период с 07:00 15 апреля по 07:00 16 апреля осуществили две волны комбинированных атак по территории Украины с применением 703 воздушных целей.
В частности, РФ выпустила 659 БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов, а также 44 ракеты:
19 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
20 крылатых ракет Х-101;
5 крылатых ракет Искандер-К.
В Киеве в результате массированной атаки четыре человека погибли, среди них — 12-летний ребенок, более 50 человек пострадали.
В Одессе в результате атаки — девять погибших и 23 раненых. Также оккупанты массированно ударили по Днепру: пять человек погибли, еще 30 — пострадали. Сообщается о попадании в Харькове.