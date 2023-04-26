Эффективная защита от дронов. Системы ПВО Skynex уже находятся на боевом дежурстве в Украине 26 апреля, 22:16 ПВО Skynex в Украине (Фото:Денис Шмыгаль / Telegram)

Системы противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex уже находятся на боевом дежурстве в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

«Сегодня посетило итальянское оборонное предприятие Rheinmetall Italia SpA, специализирующееся на производстве современных систем ПВО. Среди его разработок — ПВО малого радиуса действия Skynex», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что стране нужно такое эффективное оружие для защиты от дронов, которыми Украину атакует Россия. Это сохранит десятки жизней и важную инфраструктуру для миллионов людей.

«Такие батареи уже находятся на боевом дежурстве в Украине. Рассматриваем возможность совместного производства компонентов этих систем. Благодарю партнеров за поддержку», — добавил Шмыгаль.

Также премьер-министр Украины написал, что сейчас ведется работа над тем, чтобы иметь больше таких действенных ПВО. Они создадут надежный щит вокруг украинских стратегических инфраструктурных объектов.

28 фераля стало известно, что Германия отправит в течение этого года в Украину две системы ПВО малого радиуса действия Skynex.

Производитель новейших систем ПВО Skynex — немецкая компания Rheinmetall, она представила их в 2021 году.

Стоимость одной такой зенитной самоходной установки — $90,5 млн. Она оборудована 35-мм автоматической пушкой Oerlikon Mk3, способной производить 1000 выстрелов в минуту.

Инфографика: NV

Пушка стреляет программируемыми боеприпасами Ahead со 152 или 600 суббоеприпасами, эффективная дальность стрельбы — 4 км.

Skynex оснащена радаром слежения X-Band с функцией автономного поиска цели, лазерным дальномером, инфракрасной камерой, смотровой камерой.

Установка ПВО монтируется на стационарную платформу или грузовик. В комплекс входят: до четырех орудий Mk3, радары X-TAR3D или MSU, система управления и контроля.

Зенитная самоходная установка Skynex эффективна против различных видов воздушных целей: самолетов, РСЗО, крылатых ракет, минометных снарядов и дронов.