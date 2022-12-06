Массированная ракетная атака РФ: системы IRIS-T и NASAMS сбили все цели — Воздушные силы 6 декабря, 13:06 Системы IRIS-T и NASAMS во время ракетной атаки РФ отработали наиболее результативно (Фото:Полиция Киевской области)

Во время массированной ракетной атаки РФ в понедельник, 5 декабря, наиболее результативно отработали системы ПВО IRIS-T и NASAMS.

Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат.

«То есть 100% целей были сбиты ими. Это результат. Поэтому другого пути нет, надо переходить на этот тип вооружения. Он эффективен, современен и будет отвечать требованиям и угрозам», — отметил он.

Видео дня

При этом он добавил, что основой украинской системы ПВО системы остаются комплексы советского производства.

В понедельник, 5 декабря, Россия совершила новую ракетную атаку по Украине.

По данным Генштаба, Россия выпустила по территории Украины 70 ракет Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31 П и Калибр. Из этого числа более 60 ракет уничтожили подразделения ПВО Сил обороны Украины.

В Воздушных силах предупредили, что РФ может повторно нанести ракетный удар по Украине во вторник, 6 декабря.





(edited)