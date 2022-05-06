Систему связи российских военных в Украине может прослушивать любой радиолюбитель — бывший глава ЦРУ
Захваченный российский танк (Фото:REUTERS/Jorge Silva)
Оккупанты в Украине пользуются системой связи, которую может прослушать любой радиолюбитель, заявил бывший директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус.
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«Сейчас хорошо известно, что система связи россиян не защищена сложными алгоритмами со скачковой сменой частоты, которой пользуются наши военные. В основном у них все, фактически, работает в открытом доступе на высокочастотных или коротковолновых радиоканалах без шифрования. Поэтому любой украинец с полицейским сканером или радиолюбитель может реально найти эти каналы, прослушать и записать», — сказал он в интервью Укринформ.
Петреус рассказал, что украинцы могут записывать, как войска РФ ругают своих командиров, что происходит довольно часто, а затем глушить их каналы. По мнению экс-главы ЦРУ, препятствия для коммуникации российских военных могут сильно помочь ВСУ на передовой.
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«В такой ситуации отсутствие связи между командным составом и низшим звеном требует, чтобы генералы, командиры бригад, полков и батальонов лично появлялись на передовой, выходили из своих машин, и в это время украинские снайперы просто убирают их. В настоящее время убиты по меньшей мере десять или одиннадцать российских генералов», — подчеркнул директор ЦРУ.
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