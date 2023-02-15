Под Угледаром украинские бойцы уничтожили российский Солнцепек — видео 15 февраля, 10:28 Под Угледаром уничтожили российский Солнцепек (Фото:Кадр видео Сергей Притула)

Украинские военнослужащие уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему Солнцепек в районе Угледара Донецкой области.

Соответствующее видео опубликовал у себя в Facebook волонтер Сергей Притула.

Российскую огнеметную систему уничтожили военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

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Видео удалось снять с дрона, приобретенного на донаты украинцев.

«Был Солнцепек — и нет Солнцепека. 72 бригада феерически поздравляет всех с Днем влюбленных», — написал Притула.

Российские оккупационные войска продолжают штурм на Угледарском направлении, однако несут значительные потери. По словам спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Алексея Дмитрашковского, только за прошедшую неделю украинские военные уничтожили 130 единиц техники РФ.

Тогда в Сети появились кадры разбитой техники оккупантов после их неудачного штурма. В американском Институте изучения войны (ISW) это объяснили системно плохой подготовкой российских мобилизованных.

