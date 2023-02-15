Под Угледаром украинские бойцы уничтожили российский Солнцепек — видео

15 февраля, 10:28
Поделиться:
Под Угледаром уничтожили российский Солнцепек (Фото:Кадр видео Сергей Притула)

Под Угледаром уничтожили российский Солнцепек (Фото:Кадр видео Сергей Притула)

Украинские военнослужащие уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему Солнцепек в районе Угледара Донецкой области.

Соответствующее видео опубликовал у себя в Facebook волонтер Сергей Притула.

Российскую огнеметную систему уничтожили военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

Видео дня

Видео удалось снять с дрона, приобретенного на донаты украинцев.

«Был Солнцепек — и нет Солнцепека. 72 бригада феерически поздравляет всех с Днем влюбленных», — написал Притула.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1625772442315591682

Российские оккупационные войска продолжают штурм на Угледарском направлении, однако несут значительные потери. По словам спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Алексея Дмитрашковского, только за прошедшую неделю украинские военные уничтожили 130 единиц техники РФ.

https://www.youtube.com/embed/QVpHlvQ4BV8

Тогда в Сети появились кадры разбитой техники оккупантов после их неудачного штурма. В американском Институте изучения войны (ISW) это объяснили системно плохой подготовкой российских мобилизованных.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Сергей Притула Война России против Украины Угледар

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X