С неба на землю. Украина получила новую партию британских систем ПВО Raven: что это за установки, которые запускают авиаракеты «с колес»

Зенитные установки Raven Британия передает Украине с 2023 года, в январе 2026 было объявлено о новой партии (Фото: BFBS Forces News / скриншот)

В начале января 2026 года стало известно, что Великобритания передала Украине дополнительную партию зенитных систем Raven , которые уже зарекомендовали свою эффективность в противодействии шахедам и другим ударным беспилотникам.

В своей инфографике NV напоминает, что известно об этих системах и как они помогают усилить украинскую систему ПВО.

Система Raven — это высокомобильная система ПВО ближнего радиуса действия для поражения низколетящих дронов, крылатых ракет, вертолетов и самолетов.

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Великобритания создала ее, чтобы Силы обороны Украины могли использовать в качестве наземных систем ПВО британские ракеты ASRAAM (также известные как AIM-132) класса «воздух — воздух». Изначально эти ракеты малой дальности с тепловым наведением были предназначены для запусков с самолетов, однако в рекордно короткое время (около четырех месяцев) их адаптировали для наземного запуска.