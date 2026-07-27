«Конструктор Lego». В СНБО заявили, что прототип европейской системы противобаллистической обороны Freyja должен быть готов к середине 2027 года

Европейская система противобаллистической обороны Freyja разрабатывается по принципу открытой архитектуры, что позволит странам интегрировать в нее собственные радары и другие компоненты. Украина стремится к тому, чтобы прототип Freyja был готов в первой половине 2027 года.

Об этом в понедельник, 27 июля, сообщает Reuters со ссылкой на заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Давида Алояна, координирующего проект Freyja.

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«Поскольку мы работаем в столь сжатые сроки, у нас есть амбициозная цель: подготовить MVP (минимально жизнеспособный продукт) к первой половине следующего года», — сказал Алоян.

По его словам, речь идет о прототипе, который уже сможет продемонстрировать первые практические результаты.

Он также сообщил, что международный руководящий комитет, отвечающий за оценку расходов на исследования и разработку системы противобаллистической защиты, вскоре проведет свое первое заседание.

Reuters сообщает, что Украина готова предоставить для проекта Freyja пусковую установку и ракету-перехватчик. Киев ожидает, что союзники обеспечат проект современными радарами, сенсорами, а также технологиями наведения ракет и системами управления. К инициативе уже присоединились компании Eurosam (производитель системы SAMP/T), Leonardo, Thales и Saab.

Украинский производитель ракет и беспилотников Fire Point, разработавший крылатую ракету Flamingo, заявил, что станет главным промышленным партнером проекта. В прошлом месяце компания объявила о соглашении с немецким производителем оборонной техники Hensoldt о поставке радаров для Freyja.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сравнил коалицию Freyja с конструктором Lego, где система формируется из отдельных компонентов, созданных ведущими оборонными производителями.

По словам Алояна, компании получили задачу разработать основу системы с взаимозаменяемыми компонентами.

«Общая логика этой системы заключается в том, что она имеет открытую архитектуру. Если Дания скажет: „Мы хотим систему Freyja с датским радаром Weibel“ — это возможно. Если Швеция захочет использовать систему Saab — это тоже не проблема», — пояснил он.

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Одной из идей, рассматриваемых в настоящее время, является создание специального органа или даже отдельного фонда, который будет аккумулировать взносы партнеров и обеспечивать стабильное финансирование проекта.

Алоян также выразил надежду, что непосредственное участие бизнеса наряду с правительствами поможет сократить бюрократические процедуры.

«Эта коалиция должна быть практической, а не политической», — подчеркнул он.

13 июля в Париже Зеленский заявил о создании совместной европейской системы противобаллистической обороны, к которой Украина готова подключиться со своей собственной ракетой-перехватчиком .

В апреле Зеленский заявил, что Украина рассматривает возможность создания системы противобаллистической защиты в сотрудничестве с европейскими странами в течение следующего года.

14 мая совладелец и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман сообщил о присоединении компании к коалиции по противодействию баллистическим угрозам и представил общеевропейский проект Freyja — единую защищенную систему противовоздушной и противоракетной обороны, ориентированную на перехват баллистических ракет. Ожидается, что система будет интегрирована с другими элементами ПВО в соответствии со стандартом НАТО Link-16.

Проект «Фрея» / Инфографика: NV

25 мая Штилерман заявил, что в случае успешной разработки уже до конца года с помощью более дешевой украинской альтернативы ЗРК Patriot можно будет перехватывать вражеские баллистические ракеты.

В интервью Financial Times Штилерман заявил, что недавние испытания ракеты FP-7.X прошли «весьма успешно», а при оптимальных условиях серийное производство может начаться уже в августе 2026 года.

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13 июля компания Fire Point представила противобаллистические ракеты FP-7.x, разрабатываемые для системы противовоздушной обороны Freyja.