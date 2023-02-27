Израильскую систему оповещения о ракетах могут развернуть в Киеве в течение четырех месяцев 27 февраля, 18:36 Флаг Израиля (Фото:Oleg Vakhromov/Unsplash)

Израильскую систему оповещения об угрозе приближения ракет могут развернуть в Украине в течение четырех месяцев. Об этом сообщает The Times of Israel в понедельник, 27 февраля, со ссылкой на интервью украинского посла в Израиле Евгения Корнийчука.

Такие сроки озвучил глава МИД Израиля Эли Коэн во время визита в Киев. Корнийчук отметил, что Украина публично просила об этом в течение полугода и ей дали обещание, но системы до сих пор не пришли. Издание пишет, что первоначальное развертывание будет пилотным и «в лучшем случае охватит такой город, как Киев».



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Корнийчук считает, что Украина может победить в течение нескольких месяцев, если получит от западных союзников помощь, о которой просила.

«Мы понимаем, что у Израиля сейчас не так много в запасе, но война, к сожалению, не закончится завтра… Если мы наконец достигнем соглашения и начнем получать израильское оборонное оборудование через три месяца, шесть месяцев, девять месяцев, мы согласны. Но Израиль должен быть на правильной стороне истории», — добавил он.

The Times of Israel напоминает, что Украина просит у Израиля системы противоракетной обороны Железный Купол и Праща Давида (David’s Sling), а Иерусалим опасается испортить отношения со страной-агрессором Россией.

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Новый глава МИД Израиля Эли Коэн прибыл с визитом в Украину 16 февраля. Он стал первым представителем израильского правительства, который посетил Украину с начала полномасштабного вторжения России. Министр посетил Бучу и Гостомель, а также Бабий Яр в Киеве.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее говорил, что правительство страны рассматривает предоставление Украине «других видов помощи», кроме гуманитарной, в том числе и военной.