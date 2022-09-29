Система оповещения через смартфоны начнет работать с декабря — ГСЧС

29 сентября, 18:16
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ГСЧС завершила тестирование по всей стране системы оповещения, которое проводили с 7 по 23 сентября (Фото:ГСЧС)

ГСЧС завершила тестирование по всей стране системы оповещения, которое проводили с 7 по 23 сентября (Фото:ГСЧС)

Система оповещения населения через смартфоны начнет работать с декабря. В дальнейшем ОВА будут информировать граждан об угрозах на местах.

Об этом сообщил заместитель главы ГСЧС Роман Примуш во время брифинга, сообщает Укринформ.

По его словам областные военно-гражданские администрации будут информировать население об угрозах на местах: опасных погодных условиях, возможном выбросе радиации или других химических элементов, а также о срочной эвакуации.

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Вместе с сообщениями будут поступать инструкции по дальнейшим действиям.

Он напомнил, что ГСЧС завершила тестирование по всей стране системы оповещения, которое проводили с 7 по 23 сентября. За этот период были отправлены в каждом регионе по восемь извещений.

Примуш отметил, что тестирование новой системы экстренных оповещений продемонстрировало ее эффективность, в частности, сообщения к абонентам поступали в течение 20 — 30 секунд.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   ГСЧС

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