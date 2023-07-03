В ВСУ рассказали, как офицеры используют систему Delta 3 июля, 23:59 Работа системы Delta (Фото:Об'єднаний пресцентр Сил оборони Північного напрямку / Facebook)

Украинские военные наблюдают за российскими оккупантами на северном направлении при помощи системы Delta.

Об этом сообщает Объединенный пресс-центр Сил обороны северного направления в Facebook.

«(Системой — ред.) пользуются в своей повседневной деятельности офицеры подразделений гражданско-военного сотрудничества. Платформа обеспечивает военных разными актуальными и проверенными данными о вражеских силах», — сказано в сообщении.

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При этом отмечается, что в Delta интегрированы чат-боты єВорог и STOP Russian War, при помощи которых украинцы могут сообщить о передвижении или дислокации вражеской техники и солдат.

Платформа и сервисы Delta основаны на стандартах стран-членов НАТО и совместимы с аналогичными решениями наших союзников. В частности, туда добавляют всю современную западную технику, которую получает Украина.

Система постоянно улучшается и туда добавляют новый функционал. Это дает возможность получить значительное преимущество над врагом, отмечают в пресс-центре.

Delta — это специальный военный софт, который является крупнейшим источником знания для украинских военных. В частности, там они могут получить информацию о местонахождении российских солдат, техники, складов, флота, самолетов и не только.

Такая система собирает данные из разных источников, в том числе разведки беспилотников, спутниковых снимков и радиоперехватов.