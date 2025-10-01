Сырский: Силы обороны рассекли Добропольский выступ и продвинулись до 1400 м

Силы обороны Украины рассекли так называемый Добропольский выступ РФ и делают все, чтобы нанести российским оккупантам максимальные потери, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Генерал сообщил, что посетил украинских военных на Добропольском направлении, где продолжается контрнаступление. Во время поездки он вместе с командирами частей обсудил ход выполнения поставленных задач, уточнил их в соответствии с актуальной обстановкой и подчеркнул важность сохранения жизни украинских бойцов.

По словам Сырского, за минувшие сутки Силы обороны восстановили контроль еще над 2,2 кв. км украинской территории. Также ВСУ провели ударно-поисковые действия для уничтожения врага на территории 3 кв. км Покровского района Донецкой области. Украинские штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись от 100 м до 1400 м, отметил генерал.

Во время боевых действий на этом направлении было уничтожено 52 российских военных, а общие потери противника за сутки составили 80 человек.

В рамках контрнаступательной операции в Покровском районе ВСУ освободили 177,8 кв. км территории и провели зачистку от диверсионных групп на площади 198,9 кв. км.

По состоянию на утро, потери российских войск на Добропольском направлении достигают около 3320 человек, из которых 1864 — безвозвратные. Кроме того, оккупанты потеряли 971 единицу вооружения и техники, в том числе 14 танков, 38 бронемашин, 202 артиллерийские системы, 5 реактивных систем залпового огня, 453 автомобиля, 61 мотоцикл и квадроцикл, одну единицу специальной техники и 197 беспилотников, подчеркнул Сырский.

30 сентября Институт изучения войны сообщил, что один из 10 российских оккупантов достигает позиций Сил обороны на Новопавловском направлении. В тактическом районе Доброполья армия РФ теряет ежедневно 10 бойцов, по сравнению с предыдущим средним показателем от двух до пяти человек.

Контрнаступление ВСУ на Добропольском направлении — главное

18 сентября Владимир Зеленский заявил, что украинские военные осуществляют контрнаступательную операцию в Донецкой области, в частности в районах Покровска и Доброполья.

20 сентября украинский президент сообщил, что в районах Доброполья и Покровска около 330 км под контролем ВСУ, 160 км — освобождены и более 170 км — зачищены от оккупантов.

23 сентября Зеленский во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что в сентябре ВСУ деоккупировали 360 квадратных километров и окружили 1000 российских солдат.

24 сентября глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что военнослужащие 1-го корпуса Нацгвардии Украины Азов, начиная с 4 августа, совместно с бойцами других подразделений Сил обороны освободили и зачистили от российских оккупантов восемь населенных пунктов в Донецкой области.

26 сентября Александр Сырский отметил, что на Добропольском направлении Силы обороны освободили 168 кв. км и зачистили от диверсионных групп — около 182 кв. км.