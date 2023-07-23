Сырский показал, как ВСУ уничтожили вражеский склад вместе с россиянами — видео

23 июля, 23:21
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На видео показано, как ВСУ уничтожили склад россиян вместе с живой силой (Фото:Скриншот из видео Александр Сырский/Telegram)

На видео показано, как ВСУ уничтожили склад россиян вместе с живой силой (Фото:Скриншот из видео Александр Сырский/Telegram)

Оккупанты продолжают нести потери в Украине. Силы обороны Украины уничтожили склад врага вместе с россиянами, которые были в нем.

Соответствующее видео опубликовал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский в Telegram.

На видео можно увидеть, что Силам обороны Украины понадобилось несколько точных ударов, чтобы уничтожить склад, вероятно, с боеприпасами врага, а также ликвидировать российских оккупантов.

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Операцию выполнили бойцы 54-й ОМБР.

«Ворон летает, а Буря — стреляет», — подчеркнул Сырский.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Контрнаступление Александр Сырский Война России против Украины склад с боеприпасами силы обороны

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