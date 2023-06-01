Иран в координации с Россией готовит атаки на американских солдатов в Сирии — WP 1 июня, 17:48 Сирия, 7 марта 2014 года (Фото:REUTERS/Hosam Katan)

Иран вооружает боевиков в Сирии для новой фазы атак против войск США в стране, а также работает с РФ над стратегией по вытеснению американцев из региона, сообщает The Washington Post, ссылаясь на сотрудников разведки и секретные документы.

Согласно секретным отчетам разведки, которые получила газета, Иран и его союзники создают и обучают силы для использования более мощных бронебойных придорожных бомб, предназначенных специально для поражения американских военных транспортных средств и уничтожения личного состава США.

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По словам действующих и бывших аналитиков разведки, в результате атак беспилотников шесть американских военнослужащих получили ранения и погиб подрядчик министерства обороны. При этом новые атаки могут увеличить потери США, что может привести к более широкой военной конфронтации с Ираном, отмечает издание.

В документах не было указаний на прямое участие России в планировании бомбардировок. Но просочившиеся документы указывают на более активную роль Москвы широкой антиамериканской кампании.

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Россия, как и Иран, вмешалась в гражданскую войну в Сирии, чтобы удержать режим Асада у власти, и теперь поддерживает усилия правительства по восстановлению контроля над всей страной. За несколько месяцев, прошедших с момента написания просочившихся документов, Россия предприняла новые провокации против американских войск, в том числе нарушила соглашения об урегулировании конфликтов, летала над базами США.

Журналисты также уточняют, что хотя вытеснение Соединенных Штатов из Сирии является давней политикой России, создание совместного координационного центра для достижения этой цели является новым.

12 апреля Reuters сообщило, что Иран использовал грузовые авиарейсы, которые предназначались для оказания помощи пострадавшим при землетрясении, чтобы доставлять оружие и военную технику в Сирию.