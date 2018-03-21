Сирийский миллионер из Одессы приобрел Kyiv Post за более чем $3,5 млн

Захур приобрел в 2009 году Kyiv Post за $1,1 млн

Пакистанский бизнесмен с украинским бизнесом Мохаммад Захур продал англоязычную газету Kyiv Post еще одному предпринимателю из Одессы, уроженцу Сирии, Аднану Кивану.

Стоимость сделки - более $3.5 млн. Точной суммы в издании не стали раскрывать.

Об этом говорится в сообщении Kyiv Post.

Захур заявил, что по его ожиданиям процесс передачи завершится до 1 апреля.

Сейчас, как рассказал Захур, Киван уже перевел "существенный" аванс.

"Для меня это завершенная сделка", - отметил Захур.

Kyiv Post со ссылкой на местного активиста Виталия Устименко добавляет, что Киван также владеет одесским 7 каналом.

О новом владельце читайте в статье НВ Бизнес: Богатый и скандальный. Кто купил Kyiv Post и что теперь будет с газетой

Уроженец Пакистана и гражданин Великобритании Мохаммад Захур, заработал свое состояние в металлургической промышленности, выгодно продав Донецкий металлургический завод в 2008 году за $800 млн. Газету Kyiv Post в 2009 году он приобрел у первоначального владельца американца Джеда Сандена за $1,1 млн.

Захур также владеет несколькими заметными объектами недвижимости в Киеве и Одессе, а также в оккупированном Донецке.

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