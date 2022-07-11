Сирийцам грозит голод из-за вето России в Совбезе ООН 11 июля, 06:06 Портрет сирийского диктатора Башара аль-Асада на фоне разрушенного здания в Хомсе, Сирия, 23 марта 2022 года. (Фото:REUTERS/Omar Sanadiki)

Миллионам сирийцам грозит голод из-за вето России в Совбезе ООН на продление помощи. Масштабная операция ООН по оказанию помощи будет закрыта.

Об этом сообщает Reuters.



По словам дипломатов, Ирландия и Норвегия все еще работают над достижением компромисса, но голосование маловероятно.

В 2020 году мандат закончился, но был продолжен с пятой попытки Совбеза.

Видео дня

Глава программы ООН по оказанию помощи Мартин Гриффитс заявил, что операция по доставке помощи, включая пищевые продукты, лекарства и жилье, была спасательным кругом.

«Если она не может продолжаться, люди умрут», — заявил он.

Россия наложила вето на продление помощи для 4 млн сирийцев на один год в пятницу, а затем потерпела неудачу в своем стремлении продлить его на шесть месяцев.

Соединенные Штаты, Великобритания и Франция заявили, что продления на шесть месяцев недостаточно для того, чтобы группы помощи могли эффективно планировать и действовать.

В свою очередь заместитель Постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия и дальше будет налагать вето на любой текст, кроме своего.

Он сказал, что Россия не пытается сорвать операцию ООН, а просто хочет сделать ее более эффективной и прозрачной.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.