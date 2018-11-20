Сирены и большое количество техники в Киеве. В каких районах пройдут командно-штабные учения

В течение трех дней в Киеве будут проходить масштабные учения с включением сирены и применением большого количества спасательной техники. Об этом - в сюжете Радио НВ.

В частности, командно-штабные учения спасательных служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное время и в особый период пройдут с 20 по 22 ноября, сообщил заместитель начальника управления организации мероприятий, гражданской защиты Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в городе Киеве, полковник службы гражданской защиты Олег Стоволос.

По его словам, главная цель - определить состояние готовности аварийно-спасательных служб действовать в любой чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера, которая может возникнуть в регионе.

К чему следует готовиться жителям столицы

20 ноября учения будут проходить на территориях Киевского витаминного завода и Киевского Дворца детей и юношества в Подольском районе. Они будут касаться преодоления последствий неблагоприятных погодных условий. На пункте пропуска на въезде в Киев в Оболонском районе будут отрабатывать меры по ограничению проезда по городу грузовиков во время снегопада, а в компании Оболонь - по утечке аммиака.

Учения такого уровня не происходили уже более 10 лет

21 ноября учения пройдут на территории Киевского института водного транспорта, коммунального предприятия Київшляхміст, завода Генератор и городской детской клинической больницы №2. Здесь отработают эвакуацию населения и ликвидацию сильного подтопления.

22 ноября на территории ООО Еврореконструкция будут тренироваться преодолевать последствия прорыва теплосети, а также чрезвычайной ситуации, связанной с отключением тепло- и электроснабжения Днепровского и Деснянского районов. На территориях компаний Киевмедпрепарат, дирекции Автотранспочты, Укрпочты в Соломенском районе, Дорожно-эксплуатационного управления Святошинского района и Национального университета пищевых технологий в Голосеевском районе отработают практические меры при введении военного положения.

Местные власти рекомендуют

К учениям будут привлечены более 50 единиц аварийно-спасательной техники. Местные власти призвали жителей города не паниковать в случае ее передвижения по городу. Также 20 ноября возможен запуск электросирен в Оболонском районе, а 21 ноября - в Днепровском и Деснянском районах, сообщил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук. По его словам, общая городская система оповещения включаться не будет.

Никаких действий киевлянам при таком оповещении выполнять не нужно, отметил Ткачук. В то же время он разъяснил, что надо делать, если вдруг на улицах прозвучит неучебная сирена. В таком случае необходимо включить телевизор или радиоприемник, где будет транслироваться адресованное населению сообщение, и выполнять действия в соответствии с озвученными указаниями.

Учения такого уровня не происходили уже более 10 лет.