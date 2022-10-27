«Очередное бабье лето». Синоптик дал прогноз погоды на ноябрь в Украине

27 октября, 07:33
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Синоптик дал прогноз погоды на ноябрь в Украине (Фото:AndrewMayovskyy / depositphotos)

Синоптик дал прогноз погоды на ноябрь в Украине (Фото:AndrewMayovskyy / depositphotos)

Начальник отдела метеорологических прогнозов Украинского Гидрометцентра Владислав Билык, говорит, что ноябрь 2022 года окажется теплее, чем обычно.

По словам синоптика, следующий месяц осени будет на 1,5−2 градуса теплее, чем в прошлые годы. Осадки также пройдут в пределах нормы.

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С 27 октября по 7 ноября будет малооблачная и солнечная погода. В данный период температура воздуха будет держаться на уровне +10…+15 градусов днем и +3…+8 ночью. Только в Карпатах может ожидаться минусовая температура. По словам синоптика, с запада сейчас идет поле повышенного давления, которое принесет прекращение дождей. 26 октября на левобережной части Украины дожди еще могут быть, а с 27 числа в Украине, кроме северо-востока, установится преимущественно сухая и малооблачная погода. «Очередное бабье лето», — комментирует Билык.

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Также, эксперт утверждает, что ощутимых похолоданий пока не будет. Снег может выпасть только в середине декабря. В ноябре также может быть первый снег, но он будет непродолжительный и неустойчивый.

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Редактор: Алена Дука

Теги:   Укргидрометцентр Дождь Прогноз погоды Осень Солнце Снег Температура воздуха Погода Погода в Киеве

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