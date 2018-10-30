Синод УПЦ КП принял решение о молитвах за Вселенского патриарха Варфоломея

Священный Синод Украинской православной церкви Киевского патриархата принял решение о молитве за Вселенского патриарха Варфоломея как предстоятеля православных церквей.
Об этом говорится в постановлении Синода.
"Учитывая обстоятельства, на время до следующего распоряжения – благословить архиереям Украинской православной церкви Киевского патриархата предоставить указание в их кафедральных соборах на богослужениях преподносить отдельные молитвенные просьбы за его Святейшество вселенского патриарха Варфоломея", - говорится в заявлении УПЦ КП.
11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признание каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.
15 октября Синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем из-за подготовки Фанаром автокефалии Украинской православной церкви. Теперь за молитву в "запрещенных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей Русской православной церкви ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.
Кроме того, глава РПЦ Кирилл заявил, что Константинопольский патриархат, признав каноничность УПЦ КП и УАПЦ, впал в раскол.
Константинопольский патриархат не будет разрывать отношения с Русской православной церковью и продолжит поминать Московского патриарха в порядке, установленном в диптихе.
Глава МИД Павел Климкин для Радио НВ Почему Россия истерит из-за томоса
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