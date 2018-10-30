30 октября 2018, вторник

Синод УПЦ КП принял решение о молитвах за Вселенского патриарха Варфоломея

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Церкви Киевского патриархата будут молиться за патриарха Варфоломея

Церкви Киевского патриархата будут молиться за патриарха Варфоломея

Священный Синод Украинской православной церкви Киевского патриархата принял решение о молитве за Вселенского патриарха Варфоломея как предстоятеля православных церквей.

Об этом говорится в постановлении Синода.

"Учитывая обстоятельства, на время до следующего распоряжения – благословить архиереям Украинской православной церкви Киевского патриархата предоставить указание в их кафедральных соборах на богослужениях преподносить отдельные молитвенные просьбы за его Святейшество вселенского патриарха Варфоломея", - говорится в заявлении УПЦ КП.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признание каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

15 октября Синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем из-за подготовки Фанаром автокефалии Украинской православной церкви. Теперь за молитву в "запрещенных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей Русской православной церкви ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

Кроме того, глава РПЦ Кирилл заявил, что Константинопольский патриархат, признав каноничность УПЦ КП и УАПЦ, впал в раскол.

Константинопольский патриархат не будет разрывать отношения с Русской православной церковью и продолжит поминать Московского патриарха в порядке, установленном в диптихе.

Глава МИД Павел Климкин для Радио НВ Почему Россия истерит из-за томоса

Новое Время приглашает

1 ноября в 19:00 поговорим с известными предпринимателями и инвесторами о том, что ждет украинский бизнес в 2020 году. Конкуренция или монополии. Инновации или маски-шоу. Инвестиции или чемодан без ручки. Развивать или продавать?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове