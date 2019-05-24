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Синод ПЦУ запретил духовенству баллотироваться в Раду

Сегодня, 15:35
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Синод ПЦУ запретил духовенству баллотироваться в Раду - фото

pomisna.info

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Синод Православной церкви Украины запретил архиереям и клирикам выдвигать свои кандидатуры для избрания в Верховную Раду.

Как сообщили в пресс-службе ПЦУ, духовенству также запрещено баллотироваться на должности местного самоуправления, где предусмотрено принятие на постоянную работу.

В то же время, представителям церкви разрешено в исключительных случаях по благословению церковной власти баллотироваться в депутаты органов местного самоуправления при соблюдении соответственно определенных условий.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

Теги:   ПЦУ Священный Синод Досрочные выборы в ВР

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