Роспропаганда заявила об «отступлении» ВСУ из Синьковки и Купянска. Власти отвергли вброс 22 августа, 14:58 Украинский военный в Донецкой области, 23 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Российские провоенные Telegram-каналы начали распространять вброс о том, что Силы обороны Украины якобы отступили из села Синьковка Харьковской области, которое недалеко от Купянска. Местные власти все опровергли.

Главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона во вторник, 22 августа, спросили, правдивы ли сообщения российских пропагандистов о якобы отступлении ВСУ из Купянска.

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«Нет. Абсолютно никаких отступлений с нашей стороны нет. Наши воины на своих позициях стоят, постоянно наносят поражения[…] Круглосуточно враг испытывает наши позиции из минометов, артиллерии, авиации и так далее. Там действительно ведутся боевые действия, но никаких уступок нет», — ответил он.

Пресс-секретарь Харьковской ОВА Елена Шаповал сказала в эфире Радио Свобода, что Синьковка находится под контролем ВСУ. По ее словам, все органы местной власти на местах и работают. Большинство людей эвакуировались из села, остались шестеро.

«Этот населенный пункт — под постоянными обстрелами. Но мы предоставляем гуманитарку и в близлежащие населенные пункты, и в Синьковку в том числе. То есть наши органы местной власти все работают на местах. Просим не верить российской пропаганде, потому что и глава городской военной администрации и районной — все на местах. Все каждый день работают обеспечивают население всем необходимым», — рассказала Шаповал.

На уточняющий вопрос, действительно ли взорвана переправа через реку Оскол в Купянске, о чем также писали российские Telegram-каналы, она ответила, что не может сейчас разглашать детали.

Фото: DeepState

21 августа в министерстве обороны Украины заявили, что на Купянском направлении россияне ведут штурм и обстрелы, а ВСУ отражают атаки, держат границу и не дают им продвигаться.

По словам замглавы ведомства Анны Маляр, здесь и на Лиманском направлении украинские бойцы нанесли оккупантам значительные потери и те вынуждены перегруппировываться и восстанавливаться, «но не отступают от своих планов».