Российские оккупанты не отказались от идеи захватить Харьков — ОВА 21 июля, 17:45 Дом в Харькове (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Российские оккупанты не отказались от идеи захватить Харьков, заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Этой идеи (захватить Харьков – ред.) они не отвергли, и мы это понимаем. И мы к этому готовимся», - сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, "с мая враг не захватил ни одного метра новой территории, ВСУ держат позиции и пытаются идти вперед".

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"Но враг сосредоточил внимание на обороне собственных позиций, добровольно он с Харьковщины не уйдет", - сказал Синегубов.

Утром в четверг, 21 июля, российские оккупанты обстреляли один из самых густонаселенных районов Харькова. 17 человек ранены.



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