Российские оккупанты не отказались от идеи захватить Харьков — ОВА
Дом в Харькове (Фото:REUTERS/Nacho Doce)
Российские оккупанты не отказались от идеи захватить Харьков, заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
«Этой идеи (захватить Харьков – ред.) они не отвергли, и мы это понимаем. И мы к этому готовимся», - сказал он в эфире телемарафона.
По его словам, "с мая враг не захватил ни одного метра новой территории, ВСУ держат позиции и пытаются идти вперед".
"Но враг сосредоточил внимание на обороне собственных позиций, добровольно он с Харьковщины не уйдет", - сказал Синегубов.
Утром в четверг, 21 июля, российские оккупанты обстреляли один из самых густонаселенных районов Харькова. 17 человек ранены.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.