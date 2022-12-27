В Харькове законсервировали здание ОГА, которое обстреляли россияне 27 декабря, 01:25 Здание Харьковской ОГА, которое обстреляли россияне (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что здание Харьковской ОГА законсервировали, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения.



Об этом сообщает Укринформ.

"Пока мы можем говорить о том, чтобы сохранить то, что можно сохранить. Поэтому мы предприняли ряд консервационных мер для того, чтобы не произошли дальнейшие разрушения, учитывая возможные осадки и то, что там нет крыши или окон. Далее будем делать экспертизу, будем делать проект", - сообщил Синегубов.

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Он отметил, что целью власти является сохранение фасадной части здания и исторической ценности.

"Наша основная цель – сохранить историческую ценность этого здания, фасадную часть, и, вместе с тем, мы четко понимаем, что внутри нужно будет строить совершенно новое здание по современным технологиям, потому что конструктив очень сильно пострадал, внутри монолитную часть должны делать совершенно новую" , – заявил Синегубов.

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Утром 1 марта противник выпустил две ракеты Калибр по зданию Харьковской облгосадминистрации и площади Свободы. Взрывная волна нанесла серьезные повреждения соседним зданиям, погибли люди. В день обстрела сообщалось о семи погибших и 24 раненых. К 1 апреля из-под завалов извлечены тела 29 человек.

