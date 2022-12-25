В Харьковской области восстановили мост, который оккупанты уничтожили во время побега 25 декабря, 23:28 Оккупанты уничтожили мост в Чугуевском районе в сентябре (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о восстановлении моста в селе Мартово Чугуевского района, который россияне уничтожили в сентябре во время бегства.

Отмечается, что восстановление моста облегчит перевозку гуманитарной помощи и медикаментов жителям пострадавших населенных пунктов и оккупированных территорий.



Сейчас в области продолжаются работы по восстановлению других объектов, разрушенных во время боевых действий.

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