Двое жителей Харьковской области попали в больницу после попытки разобрать взрывоопасный предмет

19 марта, 04:36
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В Харьковской области остается высокой минная опасность (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

В Харьковской области остается высокой минная опасность (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что двое жителей Харьковщины подорвались, разбирая взрывоопасный предмет.

«К сожалению, по области остается высокой минная опасность. Сегодня в селе Яремовка Изюмского района двое мужчин 71 и 29 лет нашли взрывоопасный предмет и пытались разобрать его на собственном крыльце», — сообщил Синегубов.

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Он отметил, что после детонации оба мужчины были госпитализированы. Состояние одного из пострадавших тяжелое.

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https://www.youtube.com/watch?v=a2q6ziT6h_0
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Харьковская область Война в Украине Олег Синегубов Война России против Украины

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