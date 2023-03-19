Двое жителей Харьковской области попали в больницу после попытки разобрать взрывоопасный предмет 19 марта, 04:36 В Харьковской области остается высокой минная опасность (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что двое жителей Харьковщины подорвались, разбирая взрывоопасный предмет.

«К сожалению, по области остается высокой минная опасность. Сегодня в селе Яремовка Изюмского района двое мужчин 71 и 29 лет нашли взрывоопасный предмет и пытались разобрать его на собственном крыльце», — сообщил Синегубов.

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Он отметил, что после детонации оба мужчины были госпитализированы. Состояние одного из пострадавших тяжелое.

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