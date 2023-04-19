Авиаудар по Волчанску: под завалами дома нашли тела двух человек 19 апреля, 11:57 Россияне нанесли авиаудар по Волчанску 18 апреля (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что вечером 18 апреля оккупанты нанесли авиаудар по Волчанску.

Были повреждены 2 жилых дома, хозяйственные постройки и рынок. Местные супруги получили ранения.

19 апреля Олег Синегубов уточнил, что во время поисково-спасательных работ обнаружены тела двух погибших гражданских людей — 50-летнего мужчины и женщины 44 лет.

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Фото: Олег Синегубов/Telegram

18 апреля также в Харьковской области российские оккупанты обстреляли Липцы. Были повреждены дома, без пострадавших. В Петропавловке в результате вражеских обстрелов пострадала 18-летняя девушка, ее госпитализировали.