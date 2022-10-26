В Харьковской области под оккупацией остаются 28 населенных пунктов 26 октября, 01:25 Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам в Харьковской области (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в области оккупированными остаются 28 населенных пунктов.

«Остаются оккупированными 28 населенных пунктов Двуречанской и Петропавловской громад в Купянском районе», — сообщил Синегубов.

Он отметил, что в данный момент в области ведутся активные боевые действия.

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«И погода, и враг вносят свои коррективы — никто добровольно не уходит с нашей территории, поэтому нашим воинам приходится в очень жестких боях отвоевывать каждый метр земли», — заявил глава ОВА.

20 октября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что в Харьковской области с начала осени ВСУ освободили 544 населенных пункта. Под оккупацией, по его данным, остаются еще 32 — 1,8% территории региона.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что на сегодняшний день Харьковская область почти полностью освобождена, но из-за близости границы РФ регионе постоянно сохраняется угроза нового наступления агрессора.