В Харькове возобновили электроснабжение у 65% потребителей — Синегубов

10 марта, 20:29
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Харьковчане заряжают свои смартфоны во время блекаута в городе (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Харьковчане заряжают свои смартфоны во время блекаута в городе (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в Харькове возобновили электроснабжение у 65% потребителей.

Также возобновлены поставки электричества на объекты критической инфраструктуры - водоканала, очистные системы, сети теплоснабжения. В области свет есть уже у 90% жителей.

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В ночь на 9 марта Россия провела новый массированный обстрел Украины, используя ракеты разных типов и дроны Shahed. В ряде городов и областей, в том числе и в Киеве, раздались взрывы.

В результате обстрелов возникли проблемы с электроснабжением в некоторых областях.

https://www.youtube.com/watch?v=4TxXgJ5Ra6w
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Харьковская область Харьков Электричество Электроснабжение Отключения света Олег Синегубов

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