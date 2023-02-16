Россияне нанесли ракетный удар по Харькову
Последствия обстрела оккупантами Харькова (Фото:REUTERS/Stringer)
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову.
Он призвал жителей города и области оставаться в укрытиях.
Журналисты Суспільне насчитали минимум три взрыва в городе.
Пока подробностей относительно жертв и разрушений нет.
«По предварительной информации, по Харькову были нанесены удары вражескими ракетами С-300. Под прицелом оккупантов в очередной раз оказались объекты инфраструктуры», — сообщил Олег Синегубов.