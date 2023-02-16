Россияне нанесли ракетный удар по Харькову

16 февраля, 23:09
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Последствия обстрела оккупантами Харькова (Фото:REUTERS/Stringer)

Последствия обстрела оккупантами Харькова (Фото:REUTERS/Stringer)

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову.

Он призвал жителей города и области оставаться в укрытиях.

Журналисты Суспільне насчитали минимум три взрыва в городе.

Пока подробностей относительно жертв и разрушений нет.

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«По предварительной информации, по Харькову были нанесены удары вражескими ракетами С-300. Под прицелом оккупантов в очередной раз оказались объекты инфраструктуры», — сообщил Олег Синегубов.

https://www.youtube.com/watch?v=uCYoVdAfHkY
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Харьковская область Харьков Война в Украине Олег Синегубов Война России против Украины

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