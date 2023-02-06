Россияне накапливают технику на Купянском направлении — Синегубов 6 февраля, 22:53 Украинские военные проводят учения в Харьковской области на фоне новостей о новом российском наступлении (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты накапливают технику на Купянском направлении.



Он отметил, что техника необходима оккупантам прежде всего для того, чтобы остановить продвижение ВСУ.

«По линии фронта, на Купянском направлении, достаточно горячо. Действительно, мы наблюдаем определенное скопление военной техники Российской Федерации. Однако, по нашей информации, эта техника прежде всего для того, чтобы остановить возможное продвижение наших войск на территорию Луганской области для освобождения территорий. Мы можем говорить о том, что ожидаем там возможного наступления, попытки отразить утраченные позиции, однако наши Вооруженные силы готовы к любым вариантам», — сообщил Синегубов.

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5 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не исключает нового наступления России в феврале, но пока ударных формирований не обнаружено.

«Конечно, мы все равно ожидаем возможных наступлений со стороны россиян, потому что февраль месяц, они любят символизмы. 24 февраля будет год, как началось это нашествие, открытая стадия украинско-российской войны, которая началась в 2014 году. Поэтому мы ожидаем этого давления», — сказал он.

По данным Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что новое наступление армии РФ в феврале-марте 2023 позволит оккупантам перехватить инициативу в ВСУ. При этом он настроен вести войну против Украины многие годы.