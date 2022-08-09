Среди них — 243 ребенка. С временно оккупированных территорий Харьковской области эвакуировали более 800 украинцев
Из Харьковской области эвакуировали более 800 украинцев (Фото:t.me/synegubov)
С временно оккупированных территорий Харьковской области эвакуировали 809 украинцев, среди них 243 ребенка.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
По его словам, все эвакуированные находятся в безопасных местах, получили необходимую медицинскую помощь и психологическую поддержку.
Синегубов поблагодарил причастные к эвакуации службы, представителей местного самоуправления, полицию, психологов ГСЧС, медиков, работников ОВА и волонтеров.
«Именно благодаря нашим совместным усилиям — жителям Харьковщины удалось вернуться под украинские флаги», — написал он.
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