Среди них — 243 ребенка. С временно оккупированных территорий Харьковской области эвакуировали более 800 украинцев 9 августа, 12:36 Из Харьковской области эвакуировали более 800 украинцев (Фото:t.me/synegubov)

С временно оккупированных территорий Харьковской области эвакуировали 809 украинцев, среди них 243 ребенка.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, все эвакуированные находятся в безопасных местах, получили необходимую медицинскую помощь и психологическую поддержку.

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Синегубов поблагодарил причастные к эвакуации службы, представителей местного самоуправления, полицию, психологов ГСЧС, медиков, работников ОВА и волонтеров.

«Именно благодаря нашим совместным усилиям — жителям Харьковщины удалось вернуться под украинские флаги», — написал он.

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