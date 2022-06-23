Обстановка контролируемая. Необходимости эвакуироваться из Харькова пока нет, но на улицах находиться опасно — ОВА 23 июня, 14:00 Цей матеріал також доступний українською В ОВА заявили, что необходимости эвакуироваться из Харькова пока нет (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Необходимости эвакуироваться из Харькова пока нет, но на улицах опасно, заявил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона.

«Что касается эвакуации, то такой необходимости и предпосылок для этого нет», — сказал он.

По его словам, военная обстановка тяжелая, но полностью контролируемая.

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«Наши ВСУ держат свои позиции на севере, на восточном и Изюмском направлении. Поэтому говорить, что для города Харькова нужная эвакуация пока не приходится. Это совершенно преждевременно и необоснованно», — сказал он.

Глава области добавил, что при этом на улицах города находиться действительно опасно, поэтому следует реагировать на сигналы воздушных тревог и спускаться в укрытие.

В понедельник, 20 июня, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что интенсивность огня, который российские войска наносят по городу, резко усиливается.

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