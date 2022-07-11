«Сбить их крайне трудно». Глава ОВА рассказал, как Харьков планирует защищаться от российских РСЗО

11 июля, 22:48
Последствия российских обстрелов Харькова, 11 июля (Фото:Харківська обласна прокуратура/Telegram)

Последствия российских обстрелов Харькова, 11 июля (Фото:Харківська обласна прокуратура/Telegram)

Чтобы защитить Харьков от российских РСЗО, украинские силы должны отбросить войска РФ и выстроить современную линию обороны, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В эфире телемарафона он уточнил, что РСЗО, которые использует Россия, бьют на расстояние до 70 километров.

«Учитывая, что у нас границы с РФ в определенных участках на расстоянии до 40 км, мы должны как можно дальше отбросить врага и в дальнейшем выстраивать самую современную линию обороны», — подчеркнул он.

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Он добавил, что ситуация с РСЗО сложнее чем с крылатыми ракетами: воздушная тревога во время обстрелов из РСЗО не срабатывает, а от момента их запуска до «прилета» секунды.

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«Сбить их крайне трудно, фактически невозможно. Это фактически Грады, которые накрывали позиции наших военных. Теперь враг так терроризирует наше местное население», — добавил он.

Оккупанты обстреляли из РСЗО Харьков в понедельник, 11 июля. Войска РФ попали по Киевскому, Салтовскому и Основянскому районам города. По данным прокуратуры, погибли шесть гражданских и 31 человек получили ранения.

https://www.youtube.com/embed/iuZn89I9gzA
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Войска РФ РСЗО Олег Синегубов

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