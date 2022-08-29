Российские оккупанты обстреляли Харьков кассетными боеприпасами, повреждены дома 29 августа, 12:54 Харьков после очередного обстрела (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

В понедельник, 29 августа, российские оккупанты обстреляли Харьков кассетными боеприпасами, повреждены дома.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

«Сегодняшнее утро снова началось для харьковчан с обстрела. Около 7:00 российские оккупанты нанесли удар кассетными боеприпасами по Киевскому району города», — написал он.

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По его словам, в результате повреждены жилые дома. Ранение получил 77-летний мужчина. Информация уточняется.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализированы два человека — в Харьковском и Богодуховском районах.

Синегубов добавил, что в воскресенье, 28 августа, оккупанты попытались наступать в районе Светличного, но отступили с потерями.



Российские оккупанты практически каждый день обстреливают Харьков. В частности, мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что в ночь на субботу, 27 августа, российские войска обстреляли несколько районов города.

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