Российские оккупанты обстреляли Харьков кассетными боеприпасами, повреждены дома

29 августа, 12:54
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Харьков после очередного обстрела (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Харьков после очередного обстрела (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

В понедельник, 29 августа, российские оккупанты обстреляли Харьков кассетными боеприпасами, повреждены дома.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

«Сегодняшнее утро снова началось для харьковчан с обстрела. Около 7:00 российские оккупанты нанесли удар кассетными боеприпасами по Киевскому району города», — написал он.

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По его словам, в результате повреждены жилые дома. Ранение получил 77-летний мужчина. Информация уточняется.

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По данным Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализированы два человека — в Харьковском и Богодуховском районах.

Синегубов добавил, что в воскресенье, 28 августа, оккупанты попытались наступать в районе Светличного, но отступили с потерями.

Российские оккупанты практически каждый день обстреливают Харьков. В частности, мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что в ночь на субботу, 27 августа, российские войска обстреляли несколько районов города.

https://www.youtube.com/watch?v=dPgfmnmuom4
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Харьковская область Харьков Война России против Украины

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