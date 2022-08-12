В Харьковской области уровень подготовки к отопительному сезону составляет 52% - ОВА 12 августа, 17:09 Олег Синегубов (Фото:kharkivoda.gov.ua)

В Харьковской области уровень подготовки теплового хозяйства составляет 52%, заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОВА.

По его словам, все райгосадминистрации области должны утвердить не только план, но и четкий механизм его реализации на случай той или иной чрезвычайной ситуации.

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«Планы должны быть очень реальными для выполнения. К примеру, если вы предусмотрели монтаж временных мобильных котельных, то они должны быть в стопроцентном наличии», — сказал Синегубов.

Глава области добавил, что область рассмотрит возможность приобретения мобильных котельных для совместного резерва Харькова и общин области на случай аварийных ситуаций.

В Харьковской области с начала боевых действий повреждено или разрушено более 280 объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства — около 30 км сетей.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявлял, что систему отопления и котельной в оккупированных городах области никто не готовит.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что российские оккупанти не смогут в этом году начать и провести отопительный сезон в городе.

По его словам, оккупанты не смогут обеспечить население города питьевой водой, а запас технической из резервного хранилища рассчитан только на девять месяцев.

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