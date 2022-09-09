Удар по мирным жителям. Россияне обстреляли Харьков и область, есть жертвы и разрушения 9 сентября, 00:11 Последствия обстрелов Харькова российскими войсками (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Вечером в четверг, 8 сентября, российские оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по городу Харькову и области.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела Чугуевского района погибла женщина.

«Оккупанты, терпя позорные поражения на фронте, продолжают терроризировать мирное население Харьковщины! В Харькове наносят удары из реактивных систем залпового огня, зафиксированы попадания в Салтовском районе. Под ударами оккупантов Чугуевщина, к сожалению, в результате последнего обстрела 1 женщина погибла», — заявил Синегубов.

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В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что российские войска обстреляли частный сектор в Киевском районе. Для удара оккупанты использовали реактивную артиллерию.

«Обстрел Киевского района. Попадание в частный сектор. К счастью, без пострадавших, но частично разрушено несколько домовладений. Пожаров нет. Предварительно — обстрел велся реактивными системами залпового огня», — заявил Терехов.

Ранее Генштаб сообщал, что Вооруженные силы Украины освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области и вклинились в оборону оккупантов на 50 км.

Официально не уточнялось, какие именно населенные пункты были освобождены, но, по данным из открытых источников, ВСУ подняли флаг Украины в Балаклее, Верховом Яру, Ивановке, Борщевке и Шевченково. Вечером 8 сентябра Зеленский подтвердил освобождение Балаклеи.



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