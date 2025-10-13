В Крыму фиксируют перебои со светом, в Сети пишут об атаке дронами на Таврическую ТЭС

Таврическая ТЭС, вероятно, была поражена дронами в ночь на 13 октября 2025 года (Фото: Крымский ветер / Telegram)

Временно оккупированный Крым ночью в понедельник, 13 октября, атаковали дроны. Мониторинговый Telegram-канал Крымский ветер пишет о вероятном попадании в Таврическую ТЭС.

Местные жители сообщают о перебоях с электроснабжением в Симферополе и в Феодосии.

Обновлено в 08:57. Горит Таврическая ТЭС под Симферополем. Предварительная информация об ударе по Симферопольской ТЭС была ошибочна, пишет Крымский ветер.

Реклама

В Симферополе и большей части Крыма выключили мобильный интернет.

Ранее сообщалось о взрывах и большом количестве дронов над Симферополем и в пригороде, в частности, в Гвардейском, откуда оккупанты запускают шахеды по Украине. Там также расположены склады с российскими БпЛА, пишет Крымский ветер.

В ночь на 13 октября БпЛА также атаковали нефтебазу в Феодосии. Возник мощный пожар. Также дроны, вероятно, поразили электроподстанцию Кафа вблизи Феодосии.

Российское минобороны утверждает, что за ночь ПВО «сбила» 103 беспилотника.