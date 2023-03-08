Силы обороны за сутки уничтожили ЗРК Бук, комплекс Зоопарк и три склада горючего оккупантов — Генштаб 8 марта, 07:24 Украинские силы нанесли результативные удары по позициям оккупантов (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины нанесли ряд ударов по важным позициям российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 8 марта.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения оккупантов.

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Украинские ракетчики и артиллеристы поразили зенитный ракетный комплекс Бук-М1−2, пять районов сосредоточения живой силы противника, три склада горюче-смазочных материалов и комплекс радиолокационной разведки и контроля Зоопарк.

Также украинские защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10.

Ранее в Воздушных силах заявили, что в Украине готовят инфраструктуру для западных боевых самолетов.