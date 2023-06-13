Силы спецопераций ВСУ показали, как с помощью ударных FPV-дронов уничтожают оккупантов — видео

13 июня, 09:16
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Силы спецопераций ВСУ уничтожают оккупантов (Фото:t.me/ukr_sof)

Силы спецопераций ВСУ уничтожают оккупантов (Фото:t.me/ukr_sof)

Во вторник, 13 июня, Силы спецопераций ВСУ показали, как с помощью ударных FPV-дронов уничтожают российских оккупантов.

«Кадры боевой работы сняли операторы БПЛА на южном направлении. Воины учебно-тренировочного центра Сил специальных операций показали, как работают по противнику, который штурмом пытался взять позиции Сил обороны», — говорится в сообщении Сил спецопераций ВСУ в Telegram.

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Атаку российских военных отбили воины ССО вместе с собратьями-пехотинцами. После противник предпринял вторую попытку штурма, но ее также успешно отбили.

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Во время боя чрезвычайную эффективность продемонстрировали операторы FPV-дронов ССО Украины, несмотря на попытки вражеских бойцов спрятаться в укрытиях.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1668499914567843840

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 470 российских окупантов. В общей сложности потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 216 тысяч военных.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Силы спецопераций Дроны Война России против Украины

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