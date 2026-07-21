ССО объявили об операции Кондуктор: поражено 13 железнодорожных мостов врага

Об этом во вторник, 21 июля, сообщили в пресс-службе ССО ВСУ.

Операцию по уничтожению мостов военные назвали «Кондуктор». В Силах специальных операций отметили, что наносят удары по логистическим артериям российских войск.

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По данным Украинской правды, речь идет о железнодорожных мостах на временно оккупированных территориях Украины, которые были уничтожены в июне-июле.

20 июля Силы беспилотных систем ВСУ поразили семь российских судов в Черном и Азовском морях, а также семь энергоузлов и подстанций во временно оккупированном Крыму.

В ночь на 20 июля беспилотники вновь массированно атаковали Московскую область РФ. Масштабные пожары были зафиксированы на складе российской компании Wildberries в городе Подольске и в индустриальном парке Южные ворота в Домодедове.

Ночью в Крыму также гремели взрывы; сообщалось о пожарах на подстанциях в районе Алушты.