ССО объявили об операции Кондуктор: поражено 13 железнодорожных мостов врага
Операцию по уничтожению мостов военные назвали Кондуктор (Фото: ССО/Telegram)
Силы специальных операций сообщили о поражении 13 железнодорожных мостов противника.
Об этом во вторник, 21 июля, сообщили в пресс-службе ССО ВСУ.
Операцию по уничтожению мостов военные назвали «Кондуктор». В Силах специальных операций отметили, что наносят удары по логистическим артериям российских войск.
По данным Украинской правды, речь идет о железнодорожных мостах на временно оккупированных территориях Украины, которые были уничтожены в июне-июле.
20 июля Силы беспилотных систем ВСУ поразили семь российских судов в Черном и Азовском морях, а также семь энергоузлов и подстанций во временно оккупированном Крыму.
В ночь на 20 июля беспилотники вновь массированно атаковали Московскую область РФ. Масштабные пожары были зафиксированы на складе российской компании Wildberries в городе Подольске и в индустриальном парке Южные ворота в Домодедове.
Ночью в Крыму также гремели взрывы; сообщалось о пожарах на подстанциях в районе Алушты.