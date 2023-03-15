Бойцы ССО показали, как уничтожают оккупантов в «серой зоне» — видео 15 марта, 14:34 Бойцы ССО атаковали российских оккупантов (Фото:Кадр видео t.me/ukr_sof)

Силы специальных операций показали видео уничтожения российских оккупантов и их техники в «серой зоне».



Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале Сил специальных операций.

«На рассвете на задание отправляются две группы Сил специальных операций вместе с воинами одной из пехотных бригад… Одна группа отправляется в «серую зону». Оттуда должна атаковать врага фактически у него под носом. Вторая — быстро обустраивает огневую позицию на контролируемой нами территории, она должна прикрыть находящихся в «серой зоне» побратимов. И также отработать по другим позициям врага, пока тот не оправился от неожиданного утреннего «приветствия», — говорится в сообщении.

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Корректируют огонь с воздуха дроны-разведчики.

«От каждого воина требуется максимальная скорость и слаженность работы. Ведь в любой момент поднять в небо своих „птичек“ могут и российские военные», — добавили бойцы ССО.

Ранее украинские десантники опубликовали видео того, как отражали вражеский штурм на Донецком направлении и уничтожили российский танк.