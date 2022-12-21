ССО показали кадры высадки на Змеином и уникальных боевых операций

21 декабря, 20:22
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Высадка защитников Украины на острове Змеиный (Фото:скриншот / Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook)

Высадка защитников Украины на острове Змеиный (Фото:скриншот / Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook)

Силы спецопераций ВСУ опубликовали видео о своих уникальных операциях и в том числе показали кадры высадки на острове Змеиный.

«На их счету — высадки на оккупированных россиянами территориях, эвакуация побратимов, разминирование морской акватории и, конечно же, уничтожение российских оккупантов. Во время войны наши морские котики выполняют немало боевых задач там, где человеческие возможности, кажется, доходят до предела. Но не для них», — рассказали в Командовании ССО в Facebook.

Видео дня

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В видео боевые пловцы 73-го морского центра спецопераций рассказали о своей работе. В ходе одной из операций они эвакуировали с берега и спасли от оккупантов до 500 мирных жителей, среди которых были матери с грудными детьми.

https://www.facebook.com/usofcom/videos/694633172199406

7 июля украинские бойцы зачистили остров Змеиный и уничтожили около 30 единиц вражеской техники. Как символ победы защитники установили и закрепили флаг Украины, который был доставлен на остров ранее.

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30 июня в ОК Юг заявили, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты наспех эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и, вероятно, покинули остров. Позже информацию о бегстве своих войск подтвердили в минобороны страны-агрессора, соврав о том, что это был «жест доброй воли».

https://www.youtube.com/embed/kxq2Sy4y22I
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Силы спецопераций Война России против Украины Остров Змеиный

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