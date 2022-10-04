Силы спецопераций показали попадание вражеского снаряда в свою машину
Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:Оперативное командование Юг/Facebook)
Бойцы Сил специальных операций ВСУ обнародовали видео, на котором в их машину попадает российский снаряд. Украинские военные чудом выжили после обстрела.
Соответствующие кадры показала пресс-служба Сил Специальных Операций в Telegram.
«На этих уникальных кадрах — фрагмент операции в Херсонской области, во время которой россияне были выбиты из нескольких населенных пунктов. Операторы ССО Украины первыми заходили в оккупированные села и буквально выдавливали из них противника», — говорится в сообщении.