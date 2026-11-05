Не отреагировал на кодовое слово. ССО без единого выстрела взяли в плен российского военного, переодетого в форму ВСУ

Операторы Сил специальных операций ВСУ взяли в плен российского военнослужащего , одетого в украинскую военную форму. Украинские спецназовцы заставили его сложить оружие без боя.

Об этом 5 ноября сообщили Силы специальных операций ВСУ, обнародовав видео допроса пленного.

Операцию провели операторы 3-го отряда 4-го полка ССО «Рейнджер» на одном из самых горячих направлений фронта.

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Спецназовцы обнаружили позицию вооружённого россиянина, которого выдал оставленный мусор. Вероятно, он готовился отправиться на боевое задание. При себе у военного было оружие, три радиостанции, рюкзак с провизией и снаряжением.

Оператор ССО с позывным «Машинист» вступил с россиянином в диалог, произнес кодовое слово, на которое оккупант не отреагировал. После этого он дезориентировал его и убедил сдаться без сопротивления.

Оккупант был удивлен, что с ним разговаривали и просили сдаться в плен. «Наши так никогда не поступают», — сказал россиянин.

В ходе первичного допроса выяснилось, что пленный служит в армии РФ с 2023 года. После подписания контракта он участвовал в наступлении в Харьковской области, а впоследствии выполнял боевые задачи на других участках фронта.

В ССО отметили, что благодаря операции фонд обмена Украины пополнился ещё одним российским военнослужащим. Кроме того, украинские бойцы получили от него разведывательную информацию.