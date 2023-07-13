«Один беспилотник может решить исход операции». ССО показали, как штурмовали позиции оккупантов на одном из островов Днепра — видео 13 июля, 21:40 Операторы FPV дронов успешно завершили работу штурмовой группы (Фото:Командование Сил специальных операций ВС Украины/Facebook)

Силы специальных операций показали видео боевой работы защитников Украины в районе одного из островов на реке Днепр, где ликвидировали пять российских оккупантов.

Об этом в четверг, 13 июля сообщило Командование Сил специальных операций ВС Украины в Facebook.

ССО отметили, что во время проведения миссии аэроразведки на одном из островов реки Днепр они обнаружили позиции россиян, а также нашли неизвестный предмет, который существенно затруднял работу дрона.

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Бойцы приняли решение выдвинуться в указанный район, уничтожить личный состав противника и в дальнейшем получить контроль над островом.

После тщательного планирования бойцы из 73-го морского центра специальных операций начали свою миссию ночью на двух лодках в район острова. Уже на рассвете защитники начали штурм позиции оккупантов.

Операторы FPV дронов успешно завершили работу штурмовой группы.

В видео ССО отметили, что один беспилотник способен «решить исход операции».

«В результате операции уничтожена одна лодка противника и одна повреждена. Кроме того, обезврежены пять оккупантов», — добавили в ССО.