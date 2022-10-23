Силы ПВО за ночь сбили 16 иранских дронов Shahed-136

23 октября, 09:51
Поделиться:
Иранский ударный дрон Shahed-136 (Фото:REUTERS/Вячеслав Мадиевский)

Иранский ударный дрон Shahed-136 (Фото:REUTERS/Вячеслав Мадиевский)

В ночь на 23 октября Россия пыталась атаковать юг Украины ударными дронами-камикадзе Shahed-136. Украинские защитники сбили 16 беспилотников.

Об этом сообщает командование Воздушных сил в Telegram.

«Силами и средствами противовоздушной обороны ВК Юг в Николаевской области уничтожено одиннадцать вражеских дронов, еще три Shahed-136 сбиты другими подразделениями Сил обороны юга страны», — говорится в сообщении.

Видео дня

Еще два дрона были уничтожены Воздушным командованием Восток и Центр на востоке и севере Украины.

Ранее спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что за последние две недели украинские военные уничтожили до 85% иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Инфографика: НВ
Фото: Инфографика: НВ
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   ПВО Юг Украины Война России против Украины Shahed-136

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X