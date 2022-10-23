Силы ПВО за ночь сбили 16 иранских дронов Shahed-136 23 октября, 09:51 Иранский ударный дрон Shahed-136 (Фото:REUTERS/Вячеслав Мадиевский)

В ночь на 23 октября Россия пыталась атаковать юг Украины ударными дронами-камикадзе Shahed-136. Украинские защитники сбили 16 беспилотников.

Об этом сообщает командование Воздушных сил в Telegram.



«Силами и средствами противовоздушной обороны ВК Юг в Николаевской области уничтожено одиннадцать вражеских дронов, еще три Shahed-136 сбиты другими подразделениями Сил обороны юга страны», — говорится в сообщении.



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Еще два дрона были уничтожены Воздушным командованием Восток и Центр на востоке и севере Украины.



Ранее спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что за последние две недели украинские военные уничтожили до 85% иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Фото: Инфографика: НВ