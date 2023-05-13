Шестая атака за май. Силы ПВО уничтожили все двигавшиеся на Киев беспилотники — КМВА

13 мая, 08:38
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Силы украинского ПВО эффективно сбивают дроны-камикадзе (Фото:Генштаб ВСУ)

Силы украинского ПВО эффективно сбивают дроны-камикадзе (Фото:Генштаб ВСУ)

В ночь на субботу, 13 мая, РФ совершила шестую воздушную атаку на Киев с начала мая. Силы ПВО уничтожили все вражеские дроны, которые держали курс на столицу.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

«На этот раз враг совершил атаку, используя исключительно беспилотные летательные аппараты. Во время последней воздушной тревоги, которая в Киеве длилась 2,5 часа, в воздушном пространстве в направлении столицы были обнаружены, предварительно, иранские боражирующие боеприпасы Shahed, — отметил глава администрации Сергей Попко.

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В КМВА добавили, что в столице разрушения и травмированных не зафиксированы.

В ночь на субботу, 13 мая, Россия совершила новую воздушную атаку по Украине. В Хмельницкой области зафиксировано попадание по критической инфраструктуре. В Киевской и Львовской областях сработало ПВО.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Киев ПВО Атака Дроны Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины шахеды атака шахедов

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