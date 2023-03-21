Над Николаевской областью сбили два российских беспилотника: Ким сообщил подробности

21 марта, 08:59
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Ким сообщил, что были сбиты разведывательные беспилотники оккупантов (Фото:mykolaivskaODA)

Ким сообщил, что были сбиты разведывательные беспилотники оккупантов (Фото:mykolaivskaODA)

20 марта над Николаевской областью сбили два российских беспилотника.

Как сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram, разведывательные беспилотники оккупантов Supercam S350 были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Юг.

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Их сбили в течение получаса.

Ким также добавил, что за сутки в Николаевской области не было зафиксировано вражеских обстрелов.

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В ночь с 17 на 18 марта российские оккупанты атаковали Украину 16 дронами-камикадзе, силы ПВО уничтожили 11.

20 марта вражеский беспилотник также был сбит севернее Киева. Другие детали не сообщались.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Беспилотники Николаевская область Война России против Украины ПВО Украины

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