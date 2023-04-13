Силы ПВО будут делать все возможное, чтобы россияне не помешали нам отпраздновать Пасху — Наев 13 апреля, 17:12 ПВО Украины (Фото:defence-ua.com)

Украинские силы ПВО будут делать все возможное для того, чтобы оккупационные войска не помешали жителям отпраздновать Пасху.

Об этом сообщает командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев.

Он подчеркнул, что украинская система ПВО готова к новым атакам оккупантов.

«В настоящее время украинская система противовоздушной обороны имеет очень высокий класс готовности. Об этом свидетельствует то, что процент воздушных целей, которые уничтожают наши силы и средства, намного превышает показатели других военных конфликтов прошлого», — сказал он.

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Наев отметил, что Россия может осуществить ракетные обстрелы в любой день, поэтому для этого, в частности, должны быть готовы системы ПВО.

«Враг не оставил свои коварные замыслы, но главное — мы готовы к нивелированию его действий и уменьшению его попаданий. Будем делать все для того, чтобы он не помешал нам отпраздновать Пасху», — сказал командующий Объединенными Силами ВСУ.