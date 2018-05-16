Силы ООС обезвредили опасную банду, возглавляемую гражданином РФ

В Северодонецке Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к Операции объединенных сил, обезвредили организованную преступную группировку, которую возглавлял ранее судимый гражданин РФ.

"Иностранец организовал банду из ранее судимых местных жителей. Злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации, после которых требовали от потерпевших деньги за "решение" инцидента. В случае неуплаты "возмещения" участники группировки угрожали физической расправой", - рассказали в СБУ.

Оперативники задержали трех злоумышленников на одной из улиц города непосредственно во время получения денег от очередного пострадавшего.

Во время обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли холодное оружие, газовый пистолет и "долговые" расписки.

Ранее сообщалось, что в Киеве обезвредили банду угонщиков элитных автомобилей.